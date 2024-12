Oasport.it - Giro d’Italia 2025, il possibile percorso: tornano Colle delle Finestre e Mortirolo

La presentazione ufficiale deldelè stata rinviata e non è ancora avvenuta, malgrado alcuni ciclisti abbiano già confermato la loro partecipazione, dovendo comunque pianificare la prossima stagione, e così continuano a rincorrersi le voci sultracciato della Corsa Rosa.Secondo quanto riportato da Spazio Ciclismo nel novembre scorso, quando saltò la presentazione ufficiale, ildell’edizione, prevista dal 9 maggio all’1 giugno, prevede con certezza la partenza dall’Albania e la conclusione a Roma.A Tirana lo start dovrebbe prevedere una cronometro individuale, seguita da due tappe con arrivi a Valona ed a Durazzo. Dopo il rientro in Italia, con un primo giorno di riposo in Puglia, la ripresa dovrebbe avvenire con una frazione con traguardo ad Alberobello, Brindisi o Lecce.