Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. L’Accademia pareggia in Coppa col Ravenna. Domenica prossima trasferta a Cesena

Il calendario della stagione di serie C femminile prevede una lunga pausa del campionato a dicembre per dare spazio alla prima fase diItalia. Si tratta di un triangolare tra Accademia Spal,e Gatteo Mare, con una sola squadra destinata a qualificarsi agli ottavi di finale. Ebbene,scorsa a Vigarano Mainarda lehanno debuttatondo 2-2 contro il. La squadra di Leo Rossi ha collezionato l’ennesimo risultato utile di fila, mantenendo viva la possibilità di passare il turno. Il tecnico ha optato per il turnover, ottenendo risposte importanti da tutte le atlete impiegate. Accademia Spal contratta nei primi minuti di gioco, con l’ex di turno Jaszczyszyn che ha siglato il vantaggiote, poi intorno alla mezz’ora Montalti ha ribadito in rete il pallone vagante respinto da Passarella in seguito alla conclusione dell’attaccante ospite dagli undici metri.