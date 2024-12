Bergamonews.it - Cuore e orgoglio Atalanta, ma il Madrid è davvero Real: spettacolare 2-3 al Gewiss Stadium

Bergamo. Untroppoper un’che ci mette, anche se non porta a casa punti. Perchè giocare certe partite a Bergamo è già di per sé storico. Lo sa la città, lo sanno i tifosi, lo sa l’, che a fine gara raccoglie l’ovazione del suo pubblico, della gente di Bergamo, quella entusiasta che per niente al mondo scambierebbe la sua squadra con un’altra. E come dare loro torto.Un ambiente già di per sé rovente ed entusiasta, già da ore, se non giorni o settimane, viene infiammato ancora di più quanto Josip Ilicic sfila sotto la Nord, che dedica una coreografia speciale a Gian Piero Gasperini: “Dell’fiero condottiero, a Bergamo hai regalato lustro e gloria, Gasperini per sempre nella nostra storia”. Il ‘cavaliere’ sceglie lo stesso undici visto col Milan, nel segno della continuità (senza Scalvini), Ancelotti opta per Brahim e Ceballos con Tchouaméni in difesa.