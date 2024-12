Ilgiorno.it - Centro islamico: il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune

Seregno, 10 dicembre 2024 – Ilperde anche il secondo: l’associazione culturale Anasr potrà continuare a esercitare liberamente la sua attività all’interno dei capannoni della ex Pirelli in via Milano. Anche se si tratta di incontri di preghiera e malgrado il luogo sia identificato dal punto di vista urbanistico come spazio artigianale. Così ha deciso ildicon sentenza depositata ieri, confermando quanto già stabilito dal Tar nel 2020. Gli attacchi leghisti La vicenda era stata sollevata anni fa dalla Lega, che più volte ha tuonato contro l’amministrazione comunale e contro il sindaco Alberto Rossi puntando il dito contro quella che veniva considerata come una moschea abusiva. I consiglieri della Lega avevano anche effettuato diverse verifiche recandosi personalmente sul posto anche il sabato sera.