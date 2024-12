Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Real Madrid 2-3: cuore Atalanta, ma a Bergamo fanno festa i Blancos

2-3Marcatori: 10? Mbappé, 45’+2 rig. De Ketelaere, 56? Vinicius, 59? Bellingham, 65? Lookman(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (74? Kossounou), Hien, Kolasinac; Bellanova (75? Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri (87? Zaniolo); Pasalic (58? Samardzic); De Ketelaere (74? Retegui), Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Palestra, Brescianini.(4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Ceballos (84? Modric); Brahim (84? Asencio), Bellingham (87? Arda Güler), Vinicius; Mbappé (36? Rodrygo). All. AncelottiA disp. Lunin, Sergio Mestre, Vallejo, Youssef, D. Jimenez, Chema, Endrick.Arbitro: Marciniak (Polonia)Ammoniti: 45’+2 Tchouameni (R) per gioco falloso, 90’+2 Kossonou (A) e Vazquez (R) per reciproche scorrettezzeEspulsi: –Note: recuperi 1? pt, 22.