Anteprima24.it - Vagina a Napoli, Manfredi: “L’arte è anche provocazione”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo che, soprattutto quella contemporanea – ma non solo se noi pensiamoalclassica, quando era contemporanea nelle sue epoche – è stata sempre conflitto,, dibattito. Quindi vedo l’iniziativa in maniera positiva”. Lo ha detto il sindaco diGaetano, commentando l’opera dell’artista e attivista milanese che questa mattina ha mostrato per circa un’ora in piazza Municipio una sua opera, raffigurante una, accanto all’installazione di Gaetano Pesce finita sotto i riflettori per la sua forma fallica. Il lavoro di Cristina Donati Meyer, la cui installazione non era autorizzata, è stato poi rimosso con l’intervento della Polizia.“Il fatto che questa artista – ha commentato– sia partita da Milano per venire a fare questa, significa cheè ritornata al centro del dibattito di artisti del Paese”.