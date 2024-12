Tpi.it - L’inchiesta della tv albanese sui poliziotti italiani a Shengjin: “Ci pagano per fare i turisti” | VIDEO

tvsuiLa trasmissionePiranjat ha documentato, attraverso le telecamere nascoste, il soggiorno di alcuni agenti di polizia in servizio a, la cittadina dove è stato costruito uno dei centri migranti in Albania.“Polizia o? Siamo entrambi le cose” raccontano due agenti avvicinati da un’esca che poi aggiungono: “Siamo qui per i migranti, ma l’accordo non è andato bene. È stata una perdita di soldi”.Nel servizio vengono raccontati alcuni sprazzi di vita quotidiana degli agenti in Albania: “Colazione, cena, spa: tutto pagato dal governo italiano”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)Le immagini hanno provocato la reazione degli esponenti dell’opposizione.