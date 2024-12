Ilfattoquotidiano.it - Diletta Leotta e Loris Karius sono in crisi? “Lui le ha chiesto un periodo di stop, sono andati in vacanza per ritrovare serenità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una fuga d’amore a Miami. Sarebbe stato questo il viaggio organizzato dae suo marito,, per risolvere una presuntache si sarebbe venuta a creare nella coppia. Lo rivela l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, che cita fonti vicine agli sposi e condivide una foto dei due in spiaggia, presumibilmente in Florida, Stati Uniti. “, vola a Miami con il marito per un evento e per cercare e”, scrive infatti Parpiglia sui social. A scatenare la presuntasarebbero stati dei messaggi, scoperti da, tra sua moglie e “un personaggio molto chiacchierato”, suggerisce l’esperto. Ciò avrebbe spinto l’ex portiere del Liverpool a chiedere undiper “riflettere sul loro rapporto”. Per questo motivo,, che quest’anno ha esordito nella conduzione di un reality, La Talpa, cui chiusura è stata anticipata di qualche settimana rispetto alle previsioni iniziali, avrebbe deciso di fare un passo indietro per il bene della sua famiglia.