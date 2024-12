Cultweb.it - Chi è Elisabetta De Palo, l’attrice che interpreta Elena anziana ne L’amica geniale?

Denasce a Ravenna il 2 febbraio 1951. Nonostante abbia iniziato la sua carriera con il cinema grazie al film Fuga dal paradiso nel 1989, deve le occasioni più interessanti alla televisione e, in modo particolare, alla lunga serialità. Nel 1999, infatti, entra nel cast della soap opera italiana Vivere. Qui rimane fino al 2008 nei panni di Mirella Bonelli. A questa esperienza segue la miniserie Rai Le ragazze di Sanfrediano e il film Sweet Sweet Marja.Altra occasione importante, poi, è la partecipazione a Suburra – La serie, dovela contessa. Per finire, nel 2018 arriva l’occasione di entrare nel cast de. E proprio il suo volto, prestato ad una Lenù sessantenne ad aprire questa lunga narrazione a ritroso.DeGreco (fonte: Rai)Svegliata in piena notte dalla telefonata di Gennaro, il figlio di Lila ormai adulto, viene informata della scomparsa della donna che, in preda ai fantasmi emotivi che hanno condizionato tutta la sua vita, ha deciso di farperdere le sue tracce.