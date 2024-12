Sport.quotidiano.net - Bundesliga, continua la marcia del Bayern. Pareggiano Eintracht e Dortmund

Roma, 9 dicembre 2024 – Si è concluso il tredicesimo turno di, con ilMonaco che ha ritrovato la vittoria contro l’Heidenheim dopo il pareggio nei minuti finali nel Der Klassiker contro ilad opera di Musiala. I bavaresino laper la conquista del titolo e staccano ulteriormente l’Francoforte, che nella sfida di sabato 7 dicembre non è riuscito ad andare oltre il pareggio tra le mura amiche contro l’Augsburg: 2-2 il risultato finale. La squadra di Toppmöller, al secondo posto in classifica con 27 punti, deve stare attenta al Leverkusen, che, a seguito della vittoria per 2-1 contro il St. Pauli, si trova solo a 1 punto di distacco. Dopo un periodo complicato, torna alla vittoria pure il Lipsia nel segno di Sesko e André Silva, che segnano le due reti della sfida contro l’Holstein Kiel e regalano una boccata d’aria a Rose.