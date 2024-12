361magazine.com - Beppe Stanco riceve il prestigioso “Bond Street Award”

il” presso la sala “House of Lords” di Westminster a Londra, autore, produttore e direttore artistico italianoil” presso la sala “House of Lords” di Westminster a Londra. Is sono un riconoscimento internazionale che viene assegnato all’eccellenza mondiale in vari campi. I premi vengono assegnati ogni anno ad aziende, imprenditori e manager, la cui cultura aziendale corrisponde solo ai più alti standard etici e professionali.Glis mirano a premiare coloro che hanno avuto anni di spicco nel loro campo, sia per la loro intuizione e abilità, gestione, sviluppo, innovazione, ricerca o sforzi umanitari, nel caso diper il valore del suo lavoro come direttore artistico di festival musicali che preservano e promuovono la musica italiana in Europa ed in America.