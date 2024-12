Oasport.it - Volley, Perugia batte Piacenza al tie-break: undici vittorie di fila! Milano vince, Monza ko

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. Si è concluso il girone d’andata e si è così delineato il tabellone della Coppa Italia a cui si sono qualificate le prime otto classificate: quarti di finale nel weekend del 28-29 dicembre sul campo delle quattro meglio piazzate, le quattro vincitrici accederanno alla Final Four in programma il 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Bologna.ha sconfittoper 3-2, riuscendo a imporsi al tie-di fronte al proprio pubblico dopo essere stata in vantaggio per 2-0 e aver subito la rimonta. I Campioni d’Italia conservano così la propria imbattibilità consuccessi all’attivo e trenta punti, tre lunghezze di vantaggio su Trento e sette su Civitanova (dolomitici e marchigiani sono in Brasile, dove martedì inizierà il Mondiale per Club).