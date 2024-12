.com - Roma, sciopero trasporti 13 dicembre: a rischio bus e metro

In arrivo un venerdì nero per gli utenti dei mezzi pubblici di. Il prossimo 13Usb lavoro privato (con adesione dei Cobas) ha indetto unonazionale di 24 ore per protestare contro la legge di Bilancio del Governo. Anche nella Capitale saranno ale corse, bus e tram per l’intera giornata escluse le fasce di garanzia.13: abus eNel territorio diCapitale, loriguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercentiTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac loriguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.Servizio garantito nelle fasce di leggeLa mobilitazione riguarda anche la rete Cotral, con i lavoratori che potrebbero incrociare le braccia il prossimo 13