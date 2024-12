Liberoquotidiano.it - Fi: Tajani, 'obiettivo 20% raggiungibile'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "In un momento di crisi internazionali con guerre alle porte dell'Europa gli italiani vogliono essere rassicurati sul loro futuro. Lo vogliono i giovani studenti ed i giovani delle grandi periferie urbane, lo vogliono gli imprenditori per programmare i loro investimenti, lo vogliono tutte le famiglie, donne, uomini in attività o in pensione". Il segretario di Forza Italia Antoniocommenta con Affaritaliani.it il sondaggio dell'istituto Lab21.01 (per Affaritaliani.it) secondo il quale il partito fondato da Silvio Berlusconi ha un potenziale elettorale superiore al 20% prendendo molti consensi soprattutto al centro."In due anni di governo Forza Italia è stata una grande forza rassicurante, seria, credibile, affidabile, europeista e atlantista, saldamente ancorata al Ppe.