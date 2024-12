Musica | A M Raffaella e Andrea presentano il nuovo brano Poster alla Feltrinelli di piazza dei Martiri

Leggi su Ildenaro.it

Ladi Napoli (dei) ospita, in prima nazionale, la presentazione del singolo “” di AM, duo molto conosciuto perché finalista al programma di Rai Uno “The Voice Generations”, lo scorso anno. Il, che anticipa l’uscita deldisco, in collaborazione con Milano Music Play e distribuito da Virgin Group è in programmazione in tutte le radio italiane ed estere dal 2 dicembre 2024.Insieme agli artisti, che si esibiranno dal vivo, interverranno:Gianni Giannantonio, direttore delladidei, Gino Aveta, storico autore e produttore di programmi Rai ed Ettore Diliberto, produttore discografico di Milano Music Play. Modera il giornalista e criticole del Corriere del Mezzogiorno Carmine Aymone. L’ 8 dicembre 2024, alle ore 20.