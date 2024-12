Inter-news.it - Inter, un obiettivo primario: blindare la Champions League. Poi l’asterisco in Serie A

L’pensa a comelae a strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. Intanto inA continua a macinare punti con un asterisco che rischia di dare fastidio. CLASSIFICA – Con una classifica chiara e diretta e che lascia l’in un limbo particolare a causa della partita da recuperare contro la Fiorentina, i nerazzurri non ci pensano e guardano altrove. La presenza deldovrà diventare ordinario da qui alla fine di febbraio si spera, senza andare oltre (la seconda data plausibile è ad aprile(). Un asterisco che rievoca brutti episodi come la sconfitta contro il Bologna e lo scudetto perso a San Siro contro il Milan. Allo stesso tempo però potrebbe trasformarsi in una grande occasione e all’ultimo sganciarsi in alto e rimettendo tutto in fila.