Divieto di trasferta per i tifosi della Vis | decisione del Prefetto di Ferrara

Complimenti per il tempismo. L’Ufficialità deldiper iVis è arrivata ieri poco prima delle 19. Che sarebbe stato l’orario eventuale di chiusura di una prevendita mai aperta. Meno di un giorno dalla partita. Ildiha emesso la relativa ordinanza, vietando la vendita dei biglietti, in qualsiasi settore, ai residentiprovincia di Pesaro e Urbino. Questo a seguito del pronunciamento dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero che ha ritenuto sussistesse ‘un pericolo di ordine pubblico’. Non viene specificato altro, ma si intuisce che laè motivata dai fatti accaduti in occasione di Vis-Lucchese, con l’assalto a un pulmino diospiti. Nella sedeVis, hanno atteso a lungo la notifica del provvedimento, dopo aver assistito a una serie di rimandi tra le varie autorità.