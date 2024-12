Donnaup.it - Come rinnovare gli infissi in PVC senza sostituirli: semplici passaggi

Pulizia e manutenzione regolare degliin PVCIin PVC sono una scelta popolare per molte case e edifici commerciali grazie alla loro durata e resistenza agli agenti atmosferici. Tuttavia, nel corso del tempo, possono perdere il loro aspetto originale a causa dell’accumulo di sporco e polvere. Fortunatamente, esistonoche è possibile seguire pergliin PVCdoverli sostituire.La pulizia regolare degliin PVC è fondamentale per mantenerli in buone condizioni. Iniziate rimuovendo la polvere e lo sporco dalla superficie degliutilizzando un panno morbido o una spazzola a setole morbide. Assicuratevi di pulire sia l’interno che l’esterno degliper ottenere un risultato uniforme. Evitate di utilizzare spazzole o panni abrasivi, in quanto potrebbero graffiare la superficie del PVC.