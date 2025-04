Lavoro tasso di occupazione crescita al Sud | Napoli e Campania superstar

Ilmattino.it - Lavoro, tasso di occupazione crescita al Sud: Napoli e Campania superstar Leggi su Ilmattino.it Lasciamo alle nude cronache per qualche ora le follie, le contraddizioni e le figuracce mondiali della presidenza Trump sui dazi per tornare ad occuparci di economia reale e del cambio di paradigma.

Lavoro, a febbraio occupati in crescita (+47mila). Tasso di disoccupazione scende al 5,9%. In Italia continua a crescere l’occupazione. Il boom del lavoro è in via di esaurimento. E i disoccupati diventano inattivi. Occupazione al 62,8%, + 513 mila posti in un anno. Lavoro, a febbraio occupati in crescita (+47mila). Tasso di disoccupazione scende al 5,9%. Lavoro, tasso di occupazione al 62,5% (+1,5%) nel 2024: 352mila unità in più. Ne parlano su altre fonti

Lavoro, a febbraio occupati in crescita (+47mila). Tasso di disoccupazione scende al 5,9% - A febbraio 2025, rispetto al mese precedente, la crescita degli occupati e degli inattivi si associa alla diminuzione dei disoccupati. L’aumento dell’occupazione (+0,2%, pari a +47mila unità) riguarda ... (msn.com)

Occupazione in Italia: a febbraio continua la crescita occupazionale, ma non senza criticità - Febbraio 2025 segna un nuovo traguardo per l’occupazione in Italia, con 47.000 nuovi posti di lavoro che portano il numero totale degli occupati a 24.332 milioni, il livello più alto mai registrato. S ... (giornaledellepmi.it)

Dati ISTAT: occupazione in crescita anche a febbraio 2025 - (ASI) L’ultimo report ISTAT sul mercato del lavoro relativo al mese di febbraio 2025, evidenzia un quadro positivo per quanto riguarda i dati di occupazione e disoccupazione. La ripresa del lavoro dop ... (agenziastampaitalia.it)