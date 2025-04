MSI PRO MP275 E2 è disponibile il monitor professionale con frequenza di aggiornamento di 120Hz

Leggi su Game-experience.it

MSI annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo MSI PROE2, il suo primocon refresh rate ada oggi al prezzo consigliato di 169,99 euro in esclusiva su Amazon, questo nuovo modello sarà in promozione a 149,99 euro per un periodo limitato e rappresenta la soluzione ideale per i professionisti che, a casa o in azienda, cercano un display in grado di offrire immagini e transizioni più fluide, minore motion blur, maggiori comfort ed efficienza.IlMSI PROE2 è stato progettato per i professionisti alla ricerca di un prodotto in grado di combinare design moderno con alte prestazioni, tanto nelle attività lavorative quotidiane quanto nei momenti di svago con esperienze di gioco o contenuti multimediali. Con la parte posteriore caratterizzata da incisioni raffinate, il suo design elegante simboleggia possibilità illimitate, rendendolo il compagno perfetto per ogni momento della giornata.