Non ho intimidito nessuno Prodi nega ancora l' aggressione alla giornalista Mediaset

giornalista con stizza, solo perché lei le ha chiesto di Ventotene, non è una "malefatta" Ilgiornale.it - "Non ho intimidito nessuno". Prodi nega ancora l'aggressione alla giornalista Mediaset Leggi su Ilgiornale.it Secondo il Professore quel gesto non è stato grave e non deve scusarsi: l'aver afferrato i capelli lacon stizza, solo perché lei le ha chiesto di Ventotene, non è una "malefatta"

Prodi sull’attacco alla giornalista: “Non ho intimidito nessuno, a differenza di altri ho risposto a tutto”. "Non ho intimidito nessuno". Prodi nega ancora l'aggressione alla giornalista Mediaset. Caso Orefici, Prodi senza vergogna: “Di cosa devo scusarmi?”. Testimone minacciata per ritrattare? Spunta una telefonata intercettata. Jeanie Buss racconta la trade: «Anthony Davis non era felice». Estorsione e minacce, il pubblico ministero chiede 5 anni per Mirko Vacante. Ne parlano su altre fonti

"Non ho intimidito nessuno". Prodi nega ancora l'aggressione alla giornalista Mediaset - Romano Prodi, ospite di Piazzapulita su La7, è tornato sul caso di Lavinia Orefici, ribadendo di non essere stato aggressivo con la giornalista, alla quale ha tirato un ciuffo di capelli. "Lei crede c ... (msn.com)

Prodi sull’attacco alla giornalista: “Non ho intimidito nessuno, a differenza di altri ho risposto a tutto” - “E’ da anni che i giornali di destra mi colpiscono e non capisco il perchè. Allora tutto sommato qualche fastidio lo do”. (la7.it)