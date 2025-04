Ilrestodelcarlino.it - Carlo e Camilla tra le perle di Ravenna: Dante, mosaici e cappelletti

, 10 aprile 2025 –, città dalla solida tradizione repubblicana, ha aperto le braccia per accogliereIII e, sovrani d’Inghilterra. Una grande dimostrazione d’affetto, come sempre (si trattava della sua quinta visita nella città romagnola), per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Certo, dal referendum del 2 giugno 1946 di acqua sotto i ponti ne è passata - la provincia didiede una delle più alte percentuali di consensi per la Repubblica: 152.719 voti pari all’88,51 per cento contro 19.828, pari all’11,49 per cento a favore della monarchia -, ma un minimo di curiosità per quale accoglienza sarebbe stata riservata ac’era. Dopo essere atterrata alle 13 all’aeroporto di Forlì (video), la coppia ha raggiunto. La prima tappa è stata in piazza San Francesco, per l’accoglienza di cittadini e turisti festanti.