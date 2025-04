Oasport.it - Tiro con l’arco: squadre di olimpico subito out, il compound individuale non dà soddisfazioni all’Italia

Leggi su Oasport.it

La terza giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 diconnon regala troppe. Ecco le notizie che arrivano dai campi didi Auburndale in Florida.ArcoEntrambe le, quella maschile e quella femminile, sono state eliminate agli ottavi di finale: Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli si sono infatti arresi a Taipei (Su, Tai, Tang) con il netto punteggio di 5-1, mentre Chiara Rebagliati, Vanessa Landi e Roberta Di Francesco hanno ceduto il passo alla Francia (Barbelin, Lopez, Sebastian) allo spareggio, dopo il 4-4 delle volèe regolamentari, perdendo 28-27.ArcoScontri individuali per gli specialisti della categoria. In casa Italia si ferma ai quarti di finale maschili Michea Godano che, dopo aver superato fra gli altri anche il compagno di nazionale Elia Fregnan (146-145), cede il passo alla testa di serie numero uno Sebastian Garcia allo spareggio (146-146; 10-9); si arresta invece agli ottavi di finale la corsa di Marco Bruno che ha si piegato le resistenze del neozelandese Hector McNeilly (145-142), ma si è poi dovuto arrendere allo sloveno Tim Jevsnik allo shoot off (148-148; 10+ a 10).