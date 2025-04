Quotidiano.net - Elicottero cade nel fiume Hudson a New York: 6 morti. Il video choc

New, 10 aprile 2025 – Sono sei le persone morte dopo che uncon a bordo una famiglia di turisti spagnoli si è schiantato neltra Newe il New Jersey alle 15,30 locali. Oltre alla famiglia di cinque turisti - due adulti e tre bambini - a bordo c'era anche un pilota, per un totale di sei persone. L'incidente è avvenuto all'altezza della West Side Highway e Spring Street. A bordo dell’c’era una famiglia di turisti spagnoli. La Guardia Costiera ha dichiarato di aver bloccato il traffico navale nella zona e di aver istituito una zona di sicurezza.Undi diciannove secondi, ripreso da una persona lungo l', sembra documentare il momento in cui l'è precipitato nelcome fosse un enorme sasso. La clip, pubblicata su X, è stata girata da un utente chiamato Bruce Wall.