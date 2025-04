Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: il Milan sogna il colpaccio per l’estate! Vuole l’ex giocatore bianconero, cosa potrebbe accadere

di RedazioneNews24: ilil super colpo perriportarein Italia,succedeCome appreso dal Quotidiano Sportivo, ilil colpo Federico Chiesa per la prossima estate, con l'esterno che ha lasciato ilnella passata sessione estiva dei trasferimenti.Chiesa vorrebbe tornare a brillare in Serie A dopo un anno deludente al Liverpool, e proprio per questo motivo i Reds sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito. Un'occasione pronta per essere colta da parte dei rossoneri.