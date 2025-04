Dritto e rovescio Cerno | Trump ha dato una sveglia all' Europa in 25 giorni

Trump "è riuscito a dare una sveglia all'Europa in 25 giorni" e "negli ultimi 25 anni" non ci era riuscito nessuno. A sostenerlo a gran voce è il direttore de Il Tempo, ospite stasera a Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. Nel salotto di Rete 4 si è discusso ovviamente del terremoto commerciale scatenato dal presidente degli Stati Uniti e della reazione, arrivata oggi, dell'Unione europea, che ha deciso di rimandare l'entrata in vigore delle sue contromisure e dato l'ok a uno stop di 90 giorni. "Noi eravamo quelli che 25 giorni fa facevano i dibattiti per mettere le etichette col simbolo della morte sul nostro vino, perché il vino fa male e perché stavamo aderendo a un'idea tutta interna del nostro grande vizio di farci del male da soli", ha detto Cerno in collegamento con lo studio della trasmissione. Iltempo.it - Dritto e rovescio, Cerno: "Trump ha dato una sveglia all'Europa in 25 giorni" Leggi su Iltempo.it Donald"è riuscito a dare unaall'in 25" e "negli ultimi 25 anni" non ci era riuscito nessuno. A sostenerlo a gran voce è il direttore de Il Tempo, ospite stasera a, il programma di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. Nel salotto di Rete 4 si è discusso ovviamente del terremoto commerciale scatenato dal presidente degli Stati Uniti e della reazione, arrivata oggi, dell'Unione europea, che ha deciso di rimandare l'entrata in vigore delle sue contromisure el'ok a uno stop di 90. "Noi eravamo quelli che 25fa facevano i dibattiti per mettere le etichette col simbolo della morte sul nostro vino, perché il vino fa male e perché stavamo aderendo a un'idea tutta interna del nostro grande vizio di farci del male da soli", ha dettoin collegamento con lo studio della trasmissione.

