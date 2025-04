Incidente tra auto e furgone sulla Cilentana | soccorsi diversi feriti

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Cilentana, dove un'auto (Peugeot) e un furgone si sono scontrati nei pressi nel tratto tra Prignano Cilento e la Diga Alento. I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso alcune persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve.

