WWE | Pubblicato il dietro le quinte dell’epico ingresso di Shinsuke Nakamura a Survivor Series

La magia di: WarGames non è avvenuta per caso: I fan ora possono dare uno sguardo esclusivo alla meticolosa pianificazionelo spettacolaredi. La WWE hasui social media un filmatole, offrendo un raro assaggio del processo di prove che ha reso grandioso il momento di. Nel video, vediamo Triple H dirigere la troupe di produzione, spiegando in dettaglio l’illuminazione, gli angoli di ripresa e il tempismo specifico necessari per rendere l’distraordinario.Il risultato è stato un momento memorabile a, doveha trionfato su LA Knight, conquistando il titolo degli Stati Uniti al termine di un incontro intenso e carico di emozioni. Il suodrammatico ha imposto fin da subito un’atmosfera oscura e minacciosa, rispecchiando la determinazione e la ferocia con cui è salito sul ring.