Usa, TikTok perde il ricorso: sarà vendita o la piattaforma sarà bandita

rischia di essere bandito negli Stati Uniti. Lo ha deciso una Corte d’Appello in Columbia, chiamata a decidere sulpresentato dalla società che gestisce lasocial contro la legge firmata in aprile da Joe Biden. Di fatto le nuove norme impongono a ByteDance, la casa madre di, di vendere la propriaa una società americana. Se così non, scatterà il bando: dal 19 gennaio 2025 nessuno potrà accedere al social all’interno dei confini del Paese. A decidere sono stati i giudici Sri Srnivasan, Neomi Rao e Douglas Ginsburg, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.L’app di(Getty Images).La Corte d’Appello: «Sforzi pluriennali della politica»La Corte ha spiegato: «Gli sforzi pluriennali di entrambi i rami politici per indagare sui rischi per la sicurezza nazionale posti dallae per prendere in considerazione i potenziali rimedi proposti da, pesano fortemente a favore della legge».