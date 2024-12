Topi nell’asilo nido di Maccarese Zorzi | Episodio inaccettabile

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 6 dicembre 2024- “Nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, presso l’asilo“L’Isola che non c’è” di, sono stati trovati dei. Unche ha costretto i genitori a recarsi urgentemente presso la struttura per riprendere i propri figli, con inevitabili disagi anche dal punto di vista lavorativo. Nonostante il plesso riaprirà domani, è legittimo ora chiedersi: chi risarcirà queste famiglie per le ore di lavoro perse?”: così Fabio, Consigliere comunale PD.“Comprendiamo che la collocazione della scuola, immersa nel verde della campagna- continua il consigliere-possa favorire la presenza di roditori. Tuttavia, è inconcepibile che, a mesi dall’inizio dell’anno scolastico, non sia stata ancora effettuata una derattizzazione preventiva. Infatti, sembra che stia per partire in questi giorni.