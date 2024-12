Leggioggi.it - Partite Iva: il 2° acconto Irpef al 16 gennaio e 5 rate mensili. Il nuovo calendario

Leggi su Leggioggi.it

Con il via libera definitivo della Camera, il Decreto fiscale è stato convertito in legge il 5 dicembre e, tra le varie novità, ha confermato lo slittamento del secondoper leIva, che dovrà essere versato entro2025. La modifica è frutto di un emendamento inserito nell’iter di conversione del Decreto 155 del 19 ottobre 2024, allungando di fatto la scadenza del secondo, prevista altrimenti per il 2 dicembre. E non è l’unica novità in arrivo per leIva Indice L’ok definitivo al Decreto Fiscale Proroga secondosolo per il 2024 Destinatari della proroga Esclusi dalla proroga secondoVersamenti esclusi dalla proroga SecondoIva: il2025L’ok definitivo al Decreto Fiscale Lo slittamento al 162025 del termine per il versamento del secondoè stato introdotto, appunto, con un emendamento approvato in Parlamento in sede di conversione del decreto 155/2024.