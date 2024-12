Lanazione.it - La Fanfara della Marina e grandi ospiti per il Concerto di Natale

La Spezia, 5 dicembre 2024 – Presentato in municipio l'evento che si terrà giovedì 12 dicembre nella Chiesa di Nostra SignoraSalute. Si tratta deldi, ad ingresso libero con inizio alle 18.30, organizzato dal Comando Interregionale Marittimo Nord e dal ComuneSpezia, in collaborazione con la Lega Navale Italiana. “Ildiè un momento di grande significato per la nostra comunità – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , un’occasione per vivere e condividere lo spirito natalizio attraverso la musica e la cultura. Come amministrazione comunale, siamo orgogliosi di poter collaborare ancora una volta con lamilitare, arricchendo il calendario culturale cittadino con eventi dal vivo di altissimo livello. Questa sinergia continua a offrire manifestazioni molto partecipate, come ilorganizzato durante la Golfo dei Poeti Cup e l’eccezionale rappresentazioneMadama Butterfly sull’incrociatore Garibaldi un evento unico al mondo.