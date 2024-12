Formiche.net - Intesa Sanpaolo inaugura il secondo tempo di Umberto Allemandi Editore

Un nuovo capitolo della storia diinizia in questo inizio di dicembre.La storica casa editrice torinese è stata acquisita al 100% dei rami industriali della società da, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.Un’operazione che consolida la società nel settore editoriale e la riposiziona come player di riferimento nel mercato dell’informazione con la testata Il Giornale dell’Arte, e delle pubblicazioni dedicate all’arte, all’architettura, all’antiquariato, al design, e, più in generale, alla divulgazione culturale e alla critica conranea, con l’obiettivo di costituire una delle principali piattaforme di conoscenza e divulgazione culturale a livello professionale.Da anniè impegnata nel comparto culturale con il Progetto Cultura e i propri musei delle Gallerie d’Italia, e due Fondazioni piemontesi: la Fondazione 1563, ente strumentale della Fondazione Compagnia di San Paolo attivo sui temi dell’arte e della cultura, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, una delle principali Fondazioni di origine bancaria italiane.