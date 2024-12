Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, Guillermo Mariotto riceve il Tapiro d’Oro ma la reazione è fuori luogo: ecco cosa è accaduto (Video)

Dopo Federica Pellegrini, anche, giudice della diciannovesima edizione dicon le, ha ricevuto da Valerio Staffelli l’ambito, o forse no,.Nel servizio che andrà in onda domani sera, lo storico inviato di Striscia la Notizia ha consegnato il premio più temuto d’Italia allo stilista per la sua fuga dallo show di Milly Carlucci sabato scorso a metà puntata.Intercettato dalle telecamere del tg satirico,ha avuto unapiuttosto spropositata. Dopo aver insultato Staffelli è fuggito a bordo di un van sbattendo fortemente la portiera.il comunicato ufficiale del programma di Antonio Ricci:«Questa sigaretta va a finire in un posto. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere», con queste parolesi è rivolto poche ore fa all’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli che lo ha intercettato all’aeroporto di Roma – Fiumicino per consegnargli ildopo l’improvvisa fuga dacon lelo scorso sabato.