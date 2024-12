Lettera43.it - Tragedia a Roma, bambino di 11 anni cade da una finestra e muore

Leggi su Lettera43.it

Undi 11è morto dopo essere precipitato dalladi un palazzo in via Igino Giordani al Collatino, alla periferia di. Laè avvenuta nel tardo pomeriggio del 5 dicembre. Immediato l’intervento del personale del 118 che ha trasportato il ragazzino in ospedale in gravissime condizioni. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni sembra che ilsia precipitato dal decimo piano, finendo tra un albero e un palo. A trovarlo è stata una donna, che ha allertato i soccorsi e tentato di rintracciare i genitori. La dinamica, però, non è ancora chiara. Articolo completo:di 11da unadal blog Lettera43