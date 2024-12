Ilfattoquotidiano.it - Siria, in Italia è in voga leggere il Medioriente al contrario: così però si difendono solo alcuni

ilal. Potremmo chiamarloquesto sport, ormai inin, praticato da una miriade di giocatori. Le regole sono semplici: invertire buoni e cattivi; avere doppi standard e, possibilmente, tacciare quelli che non la pensano come te di essere buonisti o, ancora peggio, parte del “famoso complotto” – come lo definirebbe la Iena Gaston Zama.Prendiamo ad esempio Matteo Renzi. La crisina è riesplosa – anche se non era mai terminata – e su X l’ex primo ministro avverte: “Quelli che stanno cercando di rovesciare Assad sono, se possibile, peggio. Sono i reduci dell’Isis, di Al Qaeda, dello Stato Islamico”.dicendo, Renzi pare dipingere il rais come il male minore, nonostante sia giunto al potere per successione al padre e avendo ucciso e fatto sfollare milioni di persone.