Lanotiziagiornale.it - Netanyahu accusato di genocidio da Amnesty international. Ma la filiale israeliana dell’organizzazione si dissocia

Dopo un lungo silenzio, complice la crisi in Siria, dove i gruppi jihadisti hanno ripreso ad avanzare con veemenza, si torna a parlare della Striscia di Gaza e delle accuse di presuntoperpetuato da Israele nei confronti dei palestinesi. A rilanciare la questione è, l’organizzazione per i diritti umani, che nel suo ultimo rapporto accusa l’amministrazione di Benjamindi stare “commettendo un” su larga scala nell’enclave palestinese. Come si legge nel documento, il rapporto dovrebbe “servire da campanello d’allarme per la comunità internazionale”, spingendola a intervenire contro lo Stato ebraico.Un rapporto che, spiega l’organizzazione, si basa su “dichiarazioni genocide e disumanizzanti del governo israeliano”, su immagini satellitari che documentano la distruzione del territorio e sulle testimonianze degli abitanti di Gaza raccolte tra il 7 ottobre 2023 e luglio 2024.