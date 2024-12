Sport.quotidiano.net - La podistica si terrà il 23 febbraio. ’Valli e pinete’, obiettivo duemila partecipanti

Si correrà a Ravenna domenica 23l’edizione n.49 della ‘Valli e, una delle più longeve gare podistiche d’Italia, organizzata come sempre dall’Atletica Mameli. Ci si misurerà sulla distanza della mezza maratona (21 km), alla quale, da qualche anno, è stata collegata anche una 10 km non competitiva, ovvero la ‘Darsena city run’. In passato, la ‘Valli eha avuto grandissimo rilievo, con partecipazioni record, anche oltre i tremila iscritti e, nel suo ricco albo d’oro, trovano spazio campionissimi del calibro dell’olimpionico Stefano Baldini, che la vinse nel 1994, dieci anni prima dell’oro di Atene. L’intento degli organizzatori è ora quello di dare vita ad una edizione di ‘rilancio’, in vista dell’edizione del Cinquantesimo, in programma nel2026. E sarà un rilancio significativo perché, l’edizione del prossimotorna ad essere una 21 km competitiva, a differenza degli ultimi anni.