Ca’ Granda liberata da insulti e tag | Ora i pannelli del libero pensiero

Di contestazioni e proteste l’università Statale, in cent’anni di storia, ne ha viste parecchie. "Ma fino a quest’anno non era mai capitato che per il dissenso si andasse a danneggiare la parte storica della Ca’". Lo sottolinea Marina Brambilla, rettrice della Statale, davanti alle colonne di marmo ripulite dopo i vandalismi dell’ultima occupazione di maggio. Su ciascuna c’è un pannello: sono idel “dissenso“ o, meglio, "della libera espressione delle idee", posizionati un paio di settimane fa e rimasti ancora bianchi, a parte un numero e tre sticker. Per quattro settimane hanno lavorato in via Festa del Perdono i “Restauratori senza frontiere“, associazione senza scopo di lucro che ha casa a Roma ma si muove ovunque per proteggere il patrimonio culturale. Il danno a Milano non era da poco: "Erano stati stimati circa 25mila euro per la facciata, una sessantina per ripristinare gli interni, rimuovendo glidalle pareti e sistemando i bagni – spiega la rettrice –.