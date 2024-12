Oasport.it - Beach volley, azzurri sconfitti al debutto nelle Finals di Doha

Tris di sconfitte per glidelnella giornata iniziale delledel World Tour in programma a. Cottafava/Nicolai sono già spalle al muro ma possono ancora sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nonostante le due sconfitte di ieri, mentre Gottardi/Menegatti hanno sfiorato il colpaccio con le lettoni Anastasia/Tina.In campo maschile Nicolai/Cottafava hanno pagato l’assenza da tre mesi dal campo nel primo incontro di giornata contro gli olandesi Boermans/De Groot che sono riusciti ad avere la meglio in due set. Nel primo parziale decisivo un break di 8-1 per gli olandesi nella parte centrale che hanno lanciato Boermans/De Groot sul 16-7 e hanno permesso loro di vincere 21-11. Meglio glinel secondo parziale, nel quale sono stati anche avanti 7-6 e 10-9 ma ancora un break di 5-.