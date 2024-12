Lapresse.it - AI spinge Wall Street, guadagni senza precedenti dall’arrivo delle ‘dot com’

Leggi su Lapresse.it

AI, conche non si vedevano dall’era. L’S&P 500 è sulla buona strada per chiudere il 2024 con un guadagno di quasi il 27%, dopo aver stabilito 50 record quest’anno. Questo si aggiunge al balzo del 24,2% dell’anno precedente, una spettacolare corsa di due anni che non ha eguali se ai tempi del boomaziende del web, le dot-com, appunto.La regina dell’AI, NvidiaQuesta volta non sono i titolidot-com are il mercato, ma i prezzi alle stelleaziende che operano nel settore dell’intelligenza artificiale. Nvidia, ad esempio, ha più che raddoppiato il suo valore dopo un’impennata di oltre tre volte nel 2023, perché i suoi chip sono alla base di gran parte del passaggio all’intelligenza artificiale. Super Micro Computer, che produce server utilizzati per l’IA e altri tipi di calcolo, è balzata di quasi il 48% quest’anno dopo essere più che triplicata l’anno scorso.