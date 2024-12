Iltempo.it - "Sono sereno e preparato all'ergastolo". Le parole di Turetta dopo la sentenza

«È stata un'attesa angosciante, lunga. Lo sapevo, eroalla parolarimasto impietrito, ma, non mi aspettavo nulla di diverso».le prime, a quanto apprende l'Adnkronos, che Filippopronuncia in carcerela condanna inflitta dalla corte d'Assise di Venezia per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Dietro l'aula al piano terra del Palazzo di giustizia,ha atteso per ben 6 ore il verdetto con accanto la polizia penitenziaria, che non ha mai lasciato solo il 22enne. In aula ha ascoltato in silenzio lapronunciata dal giudice Stefano Manduzio, ha poi interagito con il difensore Giovanni Caruso, quindi è ritornato nella cella del carcere veronese di Montorio, diretto da Francesca Gioieni, nella sezione separata che accoglie detenuti accusati di particolari violenze di genere.