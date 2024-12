Metropolitanmagazine.it - Sol de Janeiro porta il Brasile a Art Basel a Miami Beach: quando il beauty diventa un’esperienza sensoriale e artistica

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sol dedebutta ad Artcon un evento che promette di lasciare il segno. Dal 4 all’8 dicembre, il marchio brasiliano di bellezza trasformerà ilBotanical Garden in un’esplosione di arte, profumi e cultura con la sua installazione “Jardim Sol de”. Un viaggio tra creatività e tradizioni che celebra i bestseller del brand e la sua anima profondamente legata al.Sol de: l’evento aPer l’occasione, tre artiste brasiliane di talento, Niege Borges, Barbara Tamilin e Amanda Lobos, sono state chiamate a interpretare i famosi profumi Cheirosa 62, 68 e 59. Le loro opere prenderanno la forma di Cheirosals, installazioni ispirate ai coloratissimi orelhões di Rio de, le iconiche cabine telefoniche. Ognile rappresenterà una fragranza e il suo universounico:Cheirosa 62, dedicato al celebre brano The Girl From Ipanema, evoca l’atmosfera rilassata della spiaggia con note di pistacchio, caramello salato e vaniglia.