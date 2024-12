Anteprima24.it - Sanità, Muscarà denuncia: “Difficili le stabilizzazioni, Regione ostaggio di burocrazia e giochi di potere!”

Tempo di lettura: 2 minuti“Appena terminato il Question Time sulla stabilizzazione di 40 infermieri utilizzati per lungo tempo dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, non posso che esprimere perplessità sulla risposta fornita dalla Giunta. Questi operatori, chiamati per supplenze spesso prolungate dovute a malattie, gravidanze o aspettative, hanno superato prove per titoli e hanno svolto un ruolo essenziale. Tuttavia, laCampania sembra ignorare la possibilità di consultare preventivamente la Corte dei Conti per verificare la correttezza di una loro stabilizzazione” – dichiara la consigliera indipendente Marì.Secondo la Giunta poiché gli infermieri in questione sono nati come supplenti, non possono accedere alla stabilizzazione. Una posizione che, secondo, contrasta con il principio fondamentale di garantire continuità e qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).