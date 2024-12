Ilfoglio.it - L'Iran libera per tre settimane la Nobel Mohammadi per motivi medici. "Ma verranno recuperate"

Leggi su Ilfoglio.it

La vincitriceiana delper la Pace 2023, Narges, incarcerata dal novembre 2021, è stata rilasciata per treper. "Sulla base del parere del medico legale, la procura di Teheran ha sospeso per trel'esecuzione della condanna di Nargese lei è stata rilasciata dal carcere", ha detto il suo avvocato Mostafa Nili. "La ragione di ciò – scrive su X il legale – è la sua condizione fisica dopo la rimozione di un tumore benigno e l’innesto osseo effettuato" il mese scorso. A novembreera stata operata, con un intervento che comprendeva un innesto osseo, per un’escrescenza benigna. "I giorni di sospensione – spiega la fondazione dedicata alla premio– saranno recuperati alla fine della sua condanna". "Dopodi ritardo in seguito al doloroso intervento chirurgico alle ossa subito da Narges, il pubblico ministero ha finalmente accolto la richiesta dell'avvocato Mostafa Nili, concedendole oggi una sospensione della pena di 21 giorni", si legge sul profilo dell'attivista e scrittrice.