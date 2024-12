Quifinanza.it - Il calendario degli scioperi di dicembre prevede circa 50 appuntamenti, quali sono le date critiche

Leggi su Quifinanza.it

Il mese di2024 sarà caratterizzato da una lunga serie diche interesseranno settori chiave come trasporti, sanità, istruzione e giustizia. Con oltre 50 agitazioni già programmate, si prospettano disagi significativi durante il periodo natalizio. Tra le proteste più importanti spiccano quelle del 13, con uno sciopero generale nazionale, e il 15, con la mobilitazioni del settore aereo. Di seguito ilcompleto delle principali agitazioni.Salvini valuta l’ennesima precettazioneIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato di voler intervenire per limitare al minimo i disagi causati daglididopo il teso periodo di novembre.Secondo Salvini, il diritto allo sciopero sarà garantito, ma non deve essere esercitato “alla faccia di tutto e di tutti”.