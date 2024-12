Fondazione Cannavaro Ferrara concerto di Natale al Mediterraneo | raccolta fondi per i ragazzi a rischio

Leggi su Ildenaro.it

“Fcf Christmas Charity 2024di”, un gala di campioni e di eccellenze del territorio: per mantenere accesa la luce della speranza sul futuro dei giovani napoletani adi marginalizzazione. Tutti uniti per una giusta causa. L’iniziativa, organizzata dalla, creata nel 2005 dai fratelli Fabio e Paolo, Ciro e Vincenzo, si pone quest’anno un nuovo grande obiettivo: finanziare il progetto “I Fuori-Classe di Napoli” promosso dall’associazione L’Agorà Partenopea Aps per il contrasto all’evasione scolastica nel quartiere di Secondigliano. Le attività (corsi sportivi, musicali e laboratoriali) si svolgeranno presso il centro sportivo Football Padel club e presso il Centro Giovanile Sandro Pertini entrambi nel quartiere Secondigliano di Napoli.