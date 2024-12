Ilfattoquotidiano.it - Favorirono la latitanza del boss Marco Raduno: sette trafficanti di droga arrestati dal Ros

I carabinieri del Ros hanno smantellato una rete di fiancheggiatori che ha favorito ladiRaduano, notodella mafia garganica, evaso il 24 febbraio 2023 dal carcere di Badu e Carros, in provincia di Nuoro, e arrestato in Corsica il 1° febbraio 2024. L’operazione, condotta in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto dipersone tra Vieste, in provincia di Foggia, e Mestre, in provincia di Venezia.Le accuse includono traffico internazionale e spaccio di stupefacenti di varia natura, oltre al favoreggiamento delladel. Le indagini hanno svelato un lucroso sistema di traffico di, con un canale di approvvigionamento che sfruttava pacchi postali inviati dalla Spagna al Gargano, garantendo un lucroso commercio illecito.