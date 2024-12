Liberoquotidiano.it - De Nicola (Sin): "5 mln italiani con nefropatia, screening costa quanto 2 caffè al giorno"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "La malattia renale cronica (Mrc), che colpisce 5 milioni di, oggi è la principale patologia cronico-degenerativa al mondo. Da qui la richiesta congiunta delle Società internazionali di Nefrologia all'Oms di aggiungerla alle quattro grandi categorie di malattie croniche: neoplasie, diabete, Bpco e cardiopatie. I numeri della Mrc sono infatti superiori anche di 2-7 volte rispetto alle altre patologie cronico-degenerative; inoltre, la Mrc si associa a mortalità, morbidità e alti costi economico-sociali. La malattia è però misconosciuta; eppure, identificarla ha un costo di 2, 2,5 euro per dosare creatininemia e fare un esame urina. Parliamo di una malattia che solo 1 paziente su 10 sa di avere inspesso asintomatica". Così all'Adnkronos Salute Luca De, presidente della Società Italiana di Nefrologia (Sin) e professore ordinario di Nefrologia all'Università Vanvitelli di Napoli in occasione dell'incontro 'Ripensare le cronicità: l'impatto dell'innovazione per un Ssn sostenibile', promosso da The European House Ambrosetti ieri a Roma.