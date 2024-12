Lanazione.it - Dall’Umbria al vertice di Confindustria Serbia

Leggi su Lanazione.it

Un perugino potrebbe diventare il numero uno di. Classe 1964, l’imprenditore Romano Rossi aggiunge un’altra pagina di successo alla sua avventura professionale, iniziata con una laurea in economia e uno stage negli Usa con una multinazionale calzaturiera. Poi si trasferisce nell’est Europa a fine 1990 (, all’epoca Jugoslavia) e fonda la Progetti, un piccolo laboratorio di semilavorati per calzature. "Momento non facile, carico di tensioni politiche e guerre. Nonostante questo scenario sono andato avanti. Intanto ho sovvertito - racconta - quelle che erano le regole dell’internazionalizzazione, valorizzando cioè le risorse umane locali facendo leva su un’adeguata formazione, supporto tecnologico. Processi in controtendenza rispetto a coloro che volevano soltanto usufruire di un costo di manodopera conveniente.